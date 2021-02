Um homem, que empunhava uma arma de fogo e tinha a cara coberta por uma máscara cirúrgica, assaltou uma farmácia, na Amadora. Fugiu com dinheiro das funcionárias de serviço no espaço.





O crime ocorreu pelas 20h00 de terça-feira, na farmácia Helénica, situada na rua Elias Garcia. O ladrão aproveitou o momento em que as duas funcionárias estavam sozinhas para atacar. Aterrorizadas, as vítimas tiveram a arma apontada e foram forçadas a abrir as caixas registadoras. Tal acabou por se revelar impossível e o ladrão resolveu virar-se para as próprias funcionárias, exigindo-lhes os bens pessoais. As mulheres acabaram por lhe dar um total de 80 euros. O assaltante escapou ainda antes da chegada da PSP. A PJ investiga.