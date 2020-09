Um homem armado com uma pistola, e que atuou com a cabeça coberta por um capuz, assaltou à mão armada um minimercado na Reboleira, Amadora. Fugiu com uma quantia em dinheiro.









O roubo ocorreu pelas 12h40 de segunda-feira. O ladrão entrou no estabelecimento comercial quando no interior do mesmo estavam duas funcionárias. Aterrorizadas, as vítimas foram ameaçadas com a arma de fogo, e obrigadas a entregar todo o dinheiro que estava na caixa registadora do minimercado. O ladrão fugiu num carro. A PJ foi chamada a investigar.