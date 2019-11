Trio armado assalta posto de combustível em Loulé

Três homens armados e de caras tapadas assaltaram, durante a madrugada de sexta-feira, o posto de combustível da Galp na área de serviço de Loulé da Via do Infante (A22), no sentido Faro-Portimão.Segundo oapurou, passavam poucos minutos das 02h00 quando o trio entrou nas instalações, ameaçando o funcionário com uma espingarda caçadeira. A vítima, sabe o, foi obrigada a entregar o dinheiro que se encontrava na caixa registadora e cujo valor não foi divulgado. Também roubaram algum tabaco. Apesar do forte aparato, o roubo foi concretizado sem que ninguém tivesse sido agredido ou ficado ferido. Uma vez concretizado o crime violento, os assaltantes fugiram, ao que tudo indica numa viatura ligeira.A GNR foi alertada para o assalto e foi a primeira força de segurança a comparecer no local. No entanto, como se tratou de um crime com uma arma de fogo a investigação foi entregue à Polícia Judiciária de Faro, que já procedeu à recolha de indícios e procura agora identificar e capturar os três assaltantes.Há pouco mais de uma semana outro posto de combustível da Galp foi também assaltado à mão armada, mas em São Marcos da Serra, no concelho de Silves, junto ao IC1. Dois homens armados com uma pistola e encapuzados roubaram 560 euros da caixa registadora e tabaco. Agrediram o dono do estabelecimento na cabeça, com a arma, e fugiram num carro. A Polícia Judiciária também está a investigar este caso.