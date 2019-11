Dupla armada assalta gasolineira e fere dono

Dois homens armados com uma pistola e encapuzados - um com uma máscara branca, cirúrgica, e outro com um pano preto - assaltaram, pela 01h25 da madrugada desta terça-feira, o posto de abastecimento da Galp junto ao IC1, em S. Marcos da Serra, Silves.

Segundo o CM apurou, os ladrões ameaçaram, em português, o empresário, de 49 anos, e obrigaram-no a entregar a carteira com dinheiro.

Depois exigiram-lhe a chave do cofre e, quando ele disse que não a tinha, agrediram-no com a arma na cabeça, ferindo-o. Da caixa registadora roubaram, contudo, 560 euros. Também se apoderaram de tabaco, do telemóvel da vítima e dos aparelhos de três clientes que se encontravam na loja naquela altura.

Após o roubo, a dupla pôs-se em fuga numa viatura que tomou a direção de Albufeira. A GNR foi a primeira força de segurança a chegar, com duas patrulhas, mas, dada a natureza do crime, a investigação está a cargo da Polícia Judiciária, que esteve no local durante a madrugada e também ontem de manhã. Os agentes visionaram as imagens de videovigilância das bombas para tentar identificar os autores do roubo e recolheram diversos indícios.

Quanto à vítima, foi assistida pelos Bombeiros Voluntários de Messines e INEM e transportada para o Serviço de Urgência Básica de Albufeira. Foi suturada com oito pontos a uma ferida incisa na cabeça, causada pela pancada com a arma, mas está fora de perigo. Horas depois, regressou mesmo às bombas.