Ladrões sequestram funcionária para roubar pizaria em Oeiras

Estafeta foi roubado e ameaçado com arma quatro dias antes.

Por Miguel Curado | 06:00

Um trio de ladrões encapuzados e armados, com pelo menos uma pistola, sequestrou, este sáabdo de madrugada, uma funcionária na Telepizza de Santo Amaro de Oeiras. De arma apontada, a vítima foi forçada a entregar todo o dinheiro disponível e ficou ainda sem o telemóvel.



O roubo ocorreu pela 01h30, no estabelecimento comercial que fica situado na avenida do Brasil, em Oeiras. Os ladrões pararam um carro, pequeno e preto, nas imediações e entraram a correr na pizaria. Uma jovem, com pouco mais de 20 anos, fazia as últimas limpezas no espaço, já sem clientes, e teve uma pistola encostada ao corpo. Os assaltantes perguntaram-lhe onde estava a caixa registadora e a vítima, aterrorizada, conduziu-os ao local. Os ladrões, com as caras tapadas por gorros passa-montanhas e luvas tiraram muitas notas. Tratava- -se do apuro da tarde e noite que será de centenas de euros.



O gang fugiu depois levando o telemóvel da vítima. A PSP foi chamada, via 112, e ainda ‘bateu’ a zona em busca da viatura usada pelos assaltantes na fuga. No entanto, acabou por não encontrar nada.



A Polícia Judiciária foi chamada a investigar e viu o sistema de videovigilância do estabelecimento comercial. Ainda na terça-feira, um estafeta da mesma pizaria tinha sido assaltado no bairro das Palmeiras, em Oeiras, quando fazia uma entrega de pizas. De faca apontada, teve de entregar os produtos alimentares e o dinheiro que trazia. A PSP está a investigar este assalto.