Dupla armada ameaça e rouba casal com violência dentro de casa

Dois homens com as caras tapadas e munidos com uma arma de fogo assaltaram e agrediram um casal dentro de uma habitação, no concelho de Lagos. A Polícia Judiciária já está a investigar os contornos do roubo violento.Segundo oconseguiu apurar, o crime com contornos de extrema violência ocorreu na zona de Espiche, na quinta-feira, por volta da hora do almoço. Os dois assaltantes, alegadamente com sotaque brasileiro, invadiram a habitação e começaram de imediato a ameaçar o casal com uma arma de fogo.O homem foi agredido com extrema violência e manietado enquanto os dois indivíduos procuravam por dinheiro e objetos de valor. Durante o assalto, a mulher foi igualmente agredida, enquanto era ameaçada com a arma de fogo. Os assaltantes, apurou o, fugiram com dinheiro, deixando o casal dentro da habitação.As duas vítimas, que sofreram diversos ferimentos, conseguiram depois pedir socorro. A GNR foi de imediato alertada e este no local do crime. No entanto, depois de os militares perceberem os contornos do crime violento e que envolvia uma arma de fogo foi chamada de imediato a Polícia Judiciária.O caso foi entregue ao Departamento de Investigação Criminal da Polícia Judiciária de Portimão, que iniciou de imediato diligências para tentar identificar e capturar os dois indivíduos. Segundo oconseguiu apurar, até esta sexta-feira ao final do dia os suspeitos ainda não tinham sido detidos.