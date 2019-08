GNR caça agressor armado em Cascais

A GNR de Sintra deteve um homem de 51 anos por violência doméstica e posse ilegal de armas em Alcabideche, Cascais.A investigação surgiu após uma denúncia anónima, dando conta de que o suspeito exercia violência psicológica sobre a mulher, de 50 anos.A mulher vivia com receio de ser morta devido às constantes ameaças do marido. O homem acabou por ser intercetado na via pública no sábado e durante uma busca à residência do casal os militares descobriram uma caçadeira, uma pistola, 41 munições e duas armas brancas. Foi libertado com termo de identidade e residência.