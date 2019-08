Descobre traição e tenta matar amante da mulher à facada

Leu no telemóvel da mulher várias mensagens trocadas com um homem, cliente do café que geria, em Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia, e nas quais ambos faziam juras de amor. Revoltado, pediu de imediato o divórcio mas resolveu ajustar contas com o amante da mulher.



Na noite de 6 de janeiro deste ano, perseguiu o carro em que seguia o rival, tendo provocado um acidente. Mal a vítima saiu do automóvel, o arguido, munido de uma faca, desferiu-lhe ...

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 12.08.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

br />