Rixa em bairro de pescadores acaba em invasão de esquadra de Espinho

Os agentes da esquadra da PSP de Espinho tiveram de chamar reforços para amenizar os ânimos entre várias pessoas, no interior das próprias instalações policiais, durante a madrugada deste domingo.O caso ocorreu após desacatos no bairro piscatório de Silvade, por volta das 23h45 de sábado, por motivos ainda não apurados pelas autoridades, que terminaram numa cena de pancadaria. Mais tarde, vítimas e agressores dirigiram-se para a esquadra da PSP, acompanhados por vários amigos.Estes dois grupos envolveram-se de novo em picardias no interior do posto policial, sendo necessário chamar reforços para acalmar os ânimos entre as partes. Ninguém foi detido.