Assaltantes usam arsenal de armas de fogo para roubar fábrica de bolos

Grupo ameaça funcionários com caçadeiras e pistolas automáticas, em Rio Maior.

Cinco assaltantes encapuzados usaram caçadeiras de canos serrados e pistolas automáticas para assaltarem uma fábrica de bolos e pão em Rio Maior, na madrugada de ontem. Os assaltantes entraram à 01h30 por uma porta de serviço da Pastelaria Doce & Bolo, onde, sob ameaça das armas de fogo, obrigaram os dois empregados que estavam na área da panificação a deitarem-se no chão. Os dois foram agredidos e sofreram ferimentos ligeiros.



Os assaltantes levaram todo o apuro do dia que estava na caixa registadora, cujo valor não foi divulgado, e tentaram ainda destruir a máquina do tabaco para roubar os maços e o dinheiro, mas sem sucesso. Abandonaram a máquina no chão, à entrada do estabelecimento, quando foram surpreendidos por um vizinho das vítimas que acordou com o barulho e foi à janela da sua casa.



O homem fugiu assustado para casa ao aperceber-se de que o grupo estava fortemente armado e depois de ter sido ameaçado com as armas de fogo. Após o assalto, que durou sete minutos e ficou registado nas câmaras de videovigilância, os ladrões fugiram num carro preto com as chapas de matrícula tapadas.



Ainda durante o assalto, um dos ladrões destruiu os telemóveis dos pasteleiros para os impedir de dar o alerta às autoridades.



Por envolver armas de fogo, o assalto está agora a ser investigado pela PJ de Leiria, que esteve no local do crime a recolher provas. Os inspetores da PJ levaram para análise as imagens recolhidas pelas câmaras de segurança.