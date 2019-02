Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Falta de polícias permite assaltos em Aveiro

Ladrões ‘varrem’ várias lojas do Mercado de Santiago.

Por Francisco Manuel e P.J.D. | 10:12

Pela quarta madrugada consecutiva, o distrito de Aveiro voltou a ser palco de assaltos. Esta sexta-feira, foram atacados três talhos, um café, um quiosque e a secretaria do Mercado de Santiago, Aveiro.



Estes assaltos estarão relacionados com os sete, na madrugada anterior, em cafés e padarias, em Oliveirinha e na sede de concelho. O município "lamenta que, perante o agravar deste tipo de acontecimentos, o número de operacionais da PSP autorizado pelo Ministério da Administração Interna se mantenha em número reduzido".



"Quando cheguei, às 05h30, o responsável do mercado viu a grade arrombada. Entrámos e vimos que as lojas estavam com as portas arrombadas e as registadoras destruídas", afirmou o comerciante Agostinho Silva. Dos talhos e lojas, desapareceram enchidos e pequenas quantias em dinheiro. Na secretaria, arrombaram o cofre e levaram cerca de 700 euros.



O assalto foi efetuado por quatro homens, tal como na vaga de furtos a máquinas de tabaco, na madrugada anterior. O Mercado de Santiago não tem alarme, o que gerou críticas dos vendedores. A Câmara de Aveiro adianta que está prevista a requalificação do espaço, incluindo a instalação de videovigilância e alarmes.



Também esta sexta-feira, foi assaltado o Centro de Saúde de Alquerubim, em Albergaria-a-Velha. Furtaram papel higiénico, quatro aquecedores e duas impressoras. A vaga de assaltos no distrito de Aveiro iniciou, na terça- -feira, com o ataque a uma idosa e ao filho deficiente, em Santa Maria da Feira.