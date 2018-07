Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Camião cheio de lenha arde na Via do Infante

Veículo pesado incendiou-se em plena autoestrada A22 e ardeu na totalidade.

Por Diana Santos Gomez e Ana Palma | 08:48

Um camião carregado de lenha ardeu na totalidade, esta quinta-feira à tarde, em plena Via do Infante (A22), obrigando ao corte do trânsito, no sentido Portimão-Faro, durante o combate às chamas.



Apesar do aparato provocado pelo incêndio e pelo fumo intenso, o condutor da viatura pesada conseguiu escapar ileso, sem sofrer ferimentos.



O foco de incêndio na viatura pesada de transporte de mercadorias, da empresa Ambrigroup, ocorreu ao quilómetro 25 da A22, tendo provocado fumo negro intenso.



O alerta foi recebido às 12h22 pelo Comando Distrital de Operações de Socorro de Faro, que mobilizou para o combate às chamas operacionais dos Bombeiros Voluntários de Lagoa e dos Bombeiros Voluntários de Portimão, que tentaram travar as chamas intensas. No entanto, os bombeiros não conseguiram evitar que a viatura pesada ardesse, praticamente, na totalidade.



Uma patrulha do Destacamento de Trânsito da GNR foi obrigada a desviar o trânsito, durante o combate ao fogo, para a EN125, congestionando ainda mais esta estrada nacional. Para o terreno foi ainda enviada uma ambulância, que não chegou a ser usada, sendo logo depois desmobilizada do local.



A circulação automóvel esteve bastante condicionada, durante cerca de duas horas, acabando por retomar a normalidade a partir das 14h00.



As causas do fogo ainda não são conhecidas, tendo a lenha que a viatura pesada transportava propagado as chamas