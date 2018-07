Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Camião de transporte de açúcar despista-se em Lisboa

Veículo encontra-se tombado e causa constrangimentos no trânsito na Praça 25 de abril.

11:14

Um camião de transporte de açúcar está tombado, no seguimento de um despiste, na Praça 25 de abril, no sentido Braço de Prata - Beato, estando a provocar alguns constrangimentos no trânsito, desde o início da manhã desta terça-feira.



Segundo o o que o CM conseguiu apurar junto de fonte oficial da PSP, o alerta foi dado às 07h40.



Estão a decorrer os procedimentos de limpeza da via.