Colisão frontal mata oficial da Força Aérea

Automóvel que jovem de 27 anos conduzia despistou-se e embateu contra camião, na Lousada.

Por Ana Silva Monteiro e Ana Isabel Fonseca | 11:14

Bruno Nunes, de 27 anos e oficial da Força Aérea, morreu, na madrugada de sábado, após ter-se despistado no Audi que conduzia e colidido frontalmente com um camião, no IC25, em Figueiras, Lousada.



A vítima ainda foi assistida pelos bombeiros e pelos médicos do INEM, mas o óbito acabou por ser declarado no local. O condutor do camião foi hospitalizado, sem gravidade. A GNR está a investigar as causas do violento acidente.



"O alerta foi dado pelas 06h30. Ao que tudo indica, a vítima ter-se-á despistado e invadiu a faixa de rodagem contrária. Foi aí que colidiu com o camião. O embate foi violento e o automóvel acabou por ficar enfaixado no veiculo pesado", contou ao CM Roberto Costa, adjunto do Comando dos Bombeiros de Lousada.



O acidente ocorreu perto da casa dos pais da vítima, para onde o jovem se dirigiria. Bruno Nunes trabalhava em Lisboa, mas voltou na sexta-feira à sua terra natal para visitar a família. O Audi em que seguia ficou praticamente destruído.



O camionista escapou sem ferimentos, mas teve de receber assistência. "O condutor do pesado ficou em choque. Também ele reside perto do local. Foi assistido e depois transportado por nós ao hospital para tratamento", acrescentou Roberto Costa.



O troço onde ocorreu o embate ficou cortado ao trânsito durante toda a manhã de sábado. A GNR esteve no local, fez todas as perícias às viaturas envolvidas e investiga o sinistro.