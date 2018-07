Despiste de camião de distribuição de cerveja provoca dois feridos em Arcos de Valdevez

Ocupantes foram assistidos no local e transportados para o hospital.

Por José Eduardo Cação | 18:18

Um camião de distribuição de cerveja despistou-se esta segunda-feira na Estrada Nacional 101, em Aguiã, Arcos de Valdevez, provocando ferimentos ligeiros nos dois homens que seguiam no veículo.



O alerta foi dado pelas 15h35 quando o camião que seguia na via no sentido Monção-Arcos de Valdevez se despistou, tendo a carga que transportava tombado para a via.



Os ocupantes foram assistidos no local e transportados para o Hospital de Viana do Castelo.



No local estiveram os Bombeiros dos Arcos de Valdevez, Ponte da Barca, o INEM e a GNR.



A circulação da via já se encontra normalizada.