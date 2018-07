Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Motociclista morre após colisão em Marco de Canaveses

Uma outra pessoa ficou com ferimentos ligeiros.

18:11

A colisão entre um ligeiro e um motociclo, ocorrida esta segunda-feira em Alpendurada, Marco de Canaveses, provocou a morte ao homem que seguia no veículo de duas rodas, avançou à Lusa fonte dos bombeiros.



O alerta para a corporação de Entre-os-Rios ocorreu pelas 15h08, indicando que o acidente ocorrera no lugar de Cachorrela.



A vítima foi assistida no local e o óbito foi confirmado pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa.



O acidente causou ainda um ferido ligeiro, o condutor do automóvel, que foi transportado para o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, em Penafiel.



No local estiveram os Bombeiros de Entre-os-Rios, a Cruz Vermelha de Alpendurada e a GNR de Alpendurada.