Camião desista-se e galga separador central em Ponte de Lima

Condutor do veículo saiu ileso.

Por Liliana Rodrigues | 11:31

Um camião galgou o separador central da A3, em Rebordões do Souto, Ponte de Lima, esta sexta-feira de manhã, às 9h25.

O veículo seguia no sentido Norte/Sul quando saiu da faixa de rodagem na sequência de um despiste. Acabou por se imobilizar num talude junto à berma da estrada, mas no sentido contrário. O condutor do camião saiu ileso.

O trânsito está condicionado a apenas uma faixa de rodagem no sentido Braga/Ponte de Lima. O veículo terá de ser retirado do local com recurso a um reboque para veículos pesados e não há previsão para o início dos trabalhos de remoção.