Camionista de Santa Maria da Feira detido por pornografia de menores

Um camionista, que faz rotas de longo curso, foi detido pela PJ do Porto por pornografia de menores.



Há mais de um ano e meio que o pedófilo, de 40 anos e residente em Santa Maria da Feira, visualiza e partilhava na Internet imagens de cariz sexual com meninas e meninos menores de idade.





Foi detetado graças a um alerta de autoridades internacionais e na quinta-feira os inspetores da PJ avançaram para as buscas à casa do suspeito, onde encontraram milhares de imagens pedófilas guardadas no computador portátil e no telemóvel.Foi detido e é presente a primeiro interrogatório judicial esta sexta-feira, para ser ouvido por um juiz de instrução criminal. Só depois serão aplicadas as medidas de coação.