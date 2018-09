Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Camionistas de Loulé morrem em acidente

Um dos veículos pesados invadiu a faixa contrária e embateu na parte lateral do outro, em Ourique.

Por António Lúcio | 08:41

Duas pessoas morreram numa colisão entre dois veículos pesados de mercadorias. O acidente aconteceu na madrugada desta quinta-feira, pouco passava das 02h00, no IC1, junto ao cruzamento de Monte Negro, no concelho de Ourique. Por coincidência, ambos os condutores residiam em Loulé.



José Lourenço, de 52 anos, circulava no sentido norte-sul, com destino a Tavira. Aníbal Franganito, de 40 anos, seguia no sentido sul-norte, tendo como destino a zona de Lisboa. A violência da colisão deixou os camiões praticamente destruídos e o óbito dos dois motoristas foi declarado no local.



As causas do acidente estão a ser investigadas pela GNR, no entanto, segundo fonte dos bombeiros, "um dos condutores terá passado pelo sono, invadiu a faixa contrária e acabou por colidir na parte lateral do pesado que seguia em sentido contrário".



As vítimas ficaram encarceradas. "Os bombeiros tiveram bastante dificuldade em retirar os corpos devido ao estado em que se encontravam as viaturas", relatou a mesma fonte dos bombeiros.



O trânsito esteve cortado no IC1 cerca de 9 horas, devido à dificuldade de transporte dos dois camiões e à necessidade de remoção dos destroços e óleo espalhados pela via.



PORMENORES

Sonolência e cansaço

A sonolência e o cansaço poderão estar na causa deste aparatoso embate que ocorreu ao quilómetro 646,6 do IC1, na freguesia de Panoias.



Meios no local

No local esteve a GNR, 12 operacionais dos bombeiros de Ourique, Castro Verde e Aljustrel, com sete viaturas, a VMER do hospital de Beja e uma viatura de Suporte Imediato de Vida.



Empresas diferentes

Os dois motoristas trabalhavam para empresas de transporte diferentes. Os corpos foram levados para o hospital de Beja.