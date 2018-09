Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher sofre ferimentos graves em colisão no IC1

Vítima ficou encarcerada depois de choque com camião, em Silves.

Por Ana Palma | 09:10

Uma mulher, de cerca de 40 anos, ficou gravemente ferida numa colisão entre o carro em que circulava e um pesado de mercadorias (semirreboque), junto à área de serviço da Galp, no sítio da Silveira, S. Marcos da Serra, no concelho de Silves, ao quilómetro 709 do IC1.



O alerta foi dado cerca das 20h17 de terça-feira. Segundo o CM apurou junto do comandante Joaquim Gonçalves, dos Bombeiros Voluntários de S. Bartolomeu de Messines, que responderam ao acidente, quando os meios de socorro chegaram depararam-se com a vítima "encarcerada no interior da viatura", que ficou praticamente destruída em resultado do choque. A mulher, residente na zona, foi assistida e transportada pelo helicóptero do INEM para o hospital de Portimão.



Além do helicóptero e dos bombeiros de Messines, com oito operacionais e três viaturas, no local estiveram a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Albufeira, militares do Destacamento de Trânsito e da GNR de Messines, bem como elementos da Infraestruturas de Portugal.



Devido ao acidente, o trânsito naquele troço do IC1 esteve cortado cerca de duas horas, com o helicóptero a aterrar em pleno IC1 para recolher a vítima. A situação provocou longas filas de trânsito nos dois sentidos da estrada que liga o Algarve a Lisboa.



Até 21 de setembro deste ano, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária registou, nas estradas algarvias, 8002 acidentes, com 26 mortos e 148 feridos graves.