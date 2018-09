Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem de 24 anos escapou "por milagre" a colisão mortal no IC8

André de Oliveira deveria estar na carrinha da Ilhaugusto, com o cunhado Sebastião Miranda, mas atrasou-se.

13:10

André de Oliveira, 24 anos, deveria estar na carrinha da Ilhaugusto, com o cunhado Sebastião Miranda, de 40 anos, e o amigo Hélder Gomes, que morreram, mas atrasou-se e escapou à morte.



"Quando lavava os dentes de manhã fiquei maldisposto e vomitei. Ainda fui à empresa, mas eles já tinham partido", conta André de Oliveira, que diz ter sido um milagre. "Atrasei-me e escapei por um milagre de Deus. Se tivesse ido, a esta hora estava morto", acredita.



O cunhado não teve a mesma sorte e morreu no acidente. Sebastião Miranda, que trabalhava há cerca de 10 anos na empresa, deixa mulher e dois filhos: um menino de cinco anos e uma menina de nove. "O mais novo fez anos no dia anterior. Era muito apegado ao pai. Não sei como vai ser ", acrescenta. A irmã está "desesperada", "sem saber o que fazer da vida", diz.