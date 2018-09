Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Liguei para o meu filho mas ele já não atendeu"

Pai de Rafael soube do acidente pela televisão e pressentiu que o filho, de 20 anos, seria uma das vítimas.

01:30

Quando viu a notícia do acidente na CMTV e soube que estava envolvida uma carrinha de Carnide, Arlindo Mendes entrou em "pânico" e ligou para o filho Rafael, de 20 anos, mas ele já não atendeu.



Rafael Lopes Mendes era o mais novo do grupo de quatro trabalhadores da Pavimilhas que seguia numa das carrinhas envolvidas na colisão fatal.



"Liguei várias vezes para o meu filho, mas ele já não atendeu", conta o pai, visivelmente transtornado. Proprietário de uma geladaria no centro de Pombal, Arlindo Mendes confirmou que tinha acontecido o pior pouco depois, quando chegou um cliente e lhe disse que "era melhor fechar o estabelecimento".



Ontem à tarde, ainda em choque, estava à porta do estabelecimento a ser confortado por familiares e amigos. "Ele podia estar a trabalhar connosco, mas não quis. Queria ganhar mais dinheiro para ser independente", conta Arlindo Mendes.



"É a vida", conclui, com a voz embargada. O filho estava há 15 dias a trabalhar na empresa depois de ter regressado de França, onde trabalhou. Mas já anteriormente tinha prestado serviço na Pavimilhas.