Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente no IC8 mata seis homens entre os 21 e os 28 anos

Carrinha tinha sido fiscalizada pela GNR momentos antes da colisão.

08:11

Pelo menos seis pessoas morreram na sequência de uma colisão frontal no IC8, na localidade de São João da Ribeira, em Pombal, Leiria. Inicialmente a GNR confirmou ao CM que se tratavam de oito mortos, mas o Tenente Daniel Matos confirmou, por volta das 09h30, que se tratavam de seis vítimas mortais e acrescentou que "não há sobreviventes".



O acidente está a cortar totalmente o trânsito naquela via e prevê-se que permaneça encerrado durante pelo menos mais duas ou três horas. No local encontram-se 31 operacionais, apoiados por 13 viaturas. O alerta foi dado às 07h04.



Ao que o CM apurou junto do CDOS de Leiria, os bombeiros já procederam ao desencarceramento das vítimas, que serão todos do sexo masculino e têm idades compreendidas entre os 21 e os 28 anos.



No primeiro briefing à comunicação social, o tenente Daniel de Matos da GNR de Leiria, afirmou que uma das viaturas tinha sido fiscalizada por militares daquela força policial a cerca de três quilómetros do local onde ocorreu a colisão. No interior do veículo, encontravam-se quatro pessoas.



O IC8 faz a ligação entre a A 17, junto ao Outeiro do Louriçal (Pombal), e a A 23, perto de Vila Velha do Ródão.