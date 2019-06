Campo Pequeno homenageia Joaquim Bastinhas com exposição e corrida de touros

O cavaleiro tauromáquico Joaquim Bastinhas, que morreu a 31 de dezembro do ano passado, vai ser homenageado no Campo Pequeno, em Lisboa, esta semana, com uma exposição e uma corrida de touros mista, foi esta segunda-feira divulgado.Intitulada "O nosso Joaquim Bastinhas", a exposição, que conta com o "toque criativo" da viúva do toureiro, Helena Nabeiro Tenório, é inaugurada na terça-feira, pelas 18h30, na entrada e corredor principal da praça de touros de Lisboa."A exposição inclui objetos pessoais, como casacas de toureio, arreios de cortesias, prémios, fotografias, cartazes e outros documentos", explicou esta segunda-feira à agência Lusa Paulo Pereira, relações públicas da empresa do Campo Pequeno.A mostra, patente ao público até ao próximo domingo, pretende também dar a conhecer a "figura única" que foi o cavaleiro natural de Elvas, no distrito de Portalegre, conhecido entre os aficionados como o "toureiro do povo"."Como artista foi marcante, um caso impar de aceitação e fez o pleno como toureiro", sublinhou.Recordando os "célebres" pares de bandarilhas que Joaquim Bastinhas executava no final de cada atuação, considerados o "selo da casa", Paulo Pereira lembrou que o toureiro foi um caso "impar" de popularidade."Joaquim Bastinhas era figura na praça e em programas de televisão, que pouco ou nada tinham a ver com tauromaquia, precisamente pelo seu estilo comunicativo, de espontânea verdade, que colocava em tudo o que fazia", recordou.As homenagens ao toureiro alentejano prosseguem no Campo Pequeno na quinta-feira, no decorrer de uma corrida de touros mista, a partir das 21h45.Em praça vão estar os cavaleiros João Moura e Marcos Tenório Bastinhas, filho de Joaquim Bastinhas, e o matador de touros espanhol Cayetano Rivera Ordoñez.No espetáculo, vão ser lidados touros de Varela Crujo e as pegas das lides a cavalo vão estar a cargo dos forcados amadores de Portalegre e da Chamusca.Joaquim Bastinhas assinalou no ano passado 35 anos de alternativa, que recebeu em 15 de maio de 1983 das mãos do cavaleiro José Mestre Batista, com o testemunho de João Moura.Apresentou-se como cavaleiro amador com 12 anos, por ocasião do tradicional festejo de Carnaval, na Monumental do Campo Pequeno, em 02 de fevereiro de 1969.Desde então fez-se anunciar pela alcunha de Bastinhas, nome pelo qual o seu pai, Sebastião Tenório, que fora cavaleiro tauromáquico amador, era conhecido.A 15 de maio de 1983 tomou a alternativa de cavaleiro tauromáquico na praça de toiros de Évora, na tradicional corrida de concurso de ganadarias.Confirmou-a no Campo Pequeno a 14 de julho de 1983, com João Palha Ribeiro Telles como padrinho e Paulo Caetano como testemunha.Em 1984, encerrou-se na lide de seis toiros Murteira Grave, na praça de toiros Carlos Relvas, em Setúbal.Cavaleiro de estilo popular, além das praças de Portugal continental e ilhas, Joaquim Bastinhas atuou em Espanha, França, Grécia, Macau e México ao longo de 35 temporadas como cavaleiro de alternativa.A 10 de julho de 2008, de novo no Campo Pequeno, concedeu a alternativa ao seu filho Marcos Tenório Bastinhas.Afastado das arenas duas temporadas, devido a um grave acidente sofrido com um trator em setembro de 2015, reapareceu em 2018 nas arenas, atuando em julho, na Figueira da Foz, e em setembro, em Elvas, voltando a ser apoderado por Rogério Amado.