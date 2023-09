Melão, um dos vocalistas dos Excesso, ficou ferido num aparatoso acidente de mota, este domingo. A namorada do cantor, Sofia Branco, também ficou ferida e ambos foram hospitalizados no Hospital de São José, em Lisboa.Segundo a Nova Gente, Melão foi operado ao joelho. No entanto, apesar de ainda não se saber o estado dos mesmos, o casal não corre perigo de vida.