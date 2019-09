Cão deixado no carro ao sol sem água nem comida

Um cão foi esta quinta-feira à tarde encontrado dentro de um automóvel trancado, com temperaturas no exterior a rondar os 30 graus, sem água nem alimentação, em Vila Nova de Cacela, no concelho de Vila Real de Santo António.A GNR foi alertada por populares e chegou mesmo a deslocar-se ao local.Segundo oapurou, os proprietários do animal estavam num restaurante a almoçar quando foram encontrados pela patrulha da GNR.Para evitar uma eventual desidratação, uma das populares deu água ao cão através de uma das janelas do veículo que estava aberta alguns centímetros.