Cão perdido regressa a casa com a ajuda da GNR

Canídeo de raça São Bernardo tinha fugido de casa na tarde deste sábado, em Alenquer.

17:38

Um cão, da raça São Bernardo, fugiu este sábado à tarde de casa em Alenquer e conseguiu regressar a casa com a ajuda da GNR.



O canídeo andava a vaguear junto a um hipermercado, na localidade de Casais Novos - Alenquer, e um popular alertou as autoridades.



"Atendendo ao risco evidente de atropelamento e do perigo para os demais utentes da via, os militares foram no seu encalço tendo recolhido o mesmo", esclareceu a GNR do Comando Territorial de Lisboa em comunicado.



O animal tinha um microship de identificação e através da leitura do mesmo foi possível identificar o dono. Este foi contactado e explicou que o animal tinha fugido naquela tarde.

As autoridades partilharam o final feliz nas redes sociais.