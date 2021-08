A dona de um cão de raça pastor-alemão, que matou um caniche com uma dentada no pescoço numa rua de Lisboa em 2019, foi agora condenada a pagar uma indemnização de dois mil euros à proprietária do outro animal.A decisão é do Tribunal da Relação, que deu parcialmente razão a um recurso da lesada. Isto porque, na 1ª instância, o valor a pagar foi fixado nos mil euros. A mulher queria ainda que o pastor-alemão fosse entregue à Casa dos Animais de Lisboa, mas os desembargadores não concordaram com o pedido.