Os gritos de uma mulher, às 07h00 da manhã do passado domingo, acordaram um capitão da GNR de Braga, que estava de férias com a família num hotel de Vigo, em Espanha.



O militar correu em socorro da vítima, uma peregrina de nacionalidade alemã, que estava a ser alvo de uma tentativa de violação. O agressor fugiu, mas com a ajuda do militar português acabou detido no mesmo hotel pela Polícia Nacional de Espanha.









