Carrinho de bebé usado em furto

Por J.T. | 08:45

Duas mulheres, de 19 e 20 anos, foram detidas pela PSP por furtarem roupa de um estabelecimento no centro comercial Rio Sul, na Torre da Marinha, Seixal.



Esconderam a roupa avaliada em 40 € num carrinho de bebé, mas acabaram descobertas pelos seguranças.



O furto teve lugar pelas 19h30 de terça-feira. As suspeitas passaram a linha de caixas sem pagar, abandonaram a loja, sendo intercetadas já no exterior.



Os seguranças descobriram as roupas no carrinho e retiveram as suspeitas até à chegada da polícia.



As mulheres acabaram por sair em libertadas, mas foram notificadas para comparecerem perante um juiz em tribunal.