Um carro incendiou-se na A6, na manhã desta quinta-feira, junto a São Bento do Mato, em Évora. O incidente ocorreu no sentido Évora-Estremoz daquela auto-estrada e não causou vítimas.



Pouco depois do incêndio, formaram-se longas filas de trânsito a partir do quilómetro 87. Os meios de socorro foram acionados para o local às 9h44 com dois veículos dos bombeiros e GNR, num total de sete operacionais no terreno.

As causas do fogo ainda estão a ser apuradas.