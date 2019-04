Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Carro circula em contramão entre o aeroporto e Olhão em Faro

Veículo ainda embateu numa carrinha, sem causar feridos.

Por T.L. e J.M.G. | 11:10

Os automobilistas que circulavam este sábado, pelas 05h30, na variante a Faro da EN125, entre Olhão e o aeroporto de Faro, não ganharam para o susto ao depararem com um carro a circular em contramão.



O veículo, que seguia do aeroporto para Olhão, mas na faixa contrária, ainda embateu numa carrinha, sem causar feridos, e seguiu viagem, sem parar.



Ao CM, as autoridades garantiram não ter conhecimento do caso. Por vir do aeroporto, é possível que o veículo fosse conduzido por um britânico que se enganou na faixa.