Homem "alterado" ameaça explodir botijas de gás e foge em carro de patrulha da GNR

Um homem roubou um carro de patrulha da GNR na noite desta sexta-feira, pelas 23h00, depois de militares da Guarda terem sido chamados a uma casa em Alter do Chão, Portalegre, devido a uma denúncia de agressões.



Quando duas patrulhas da GNR chegaram ao local, depararam-se com um indivíduo, "visivelmente alterado", a ameaçar explodir duas botijas de gás. Quando o homem se apercebeu da presença dos polícias, ameaçou-os com uma faca e um vidro. Depois disto, o "suspeito conseguiu introduzir-se na viatura da Guarda e colocou-se em fuga", informa a GNR.





Na madrugada deste sábado, o suspeito foi detido em Vila Nova da Barquinha. Precisou de receber assistência médica, pois apresentava alguns ferimentos não relacionados com intervenção da GNR.O detido, tem antecedentes criminais, será presente este sábado no Tribunal Judicial de Tomar.

Foi ainda aberto um processo de averiguações, para melhor apuramento dos factos.