Uma viatura da PSP foi vandalizada durante a noite desta terça-feira no Bairro de São Pedro, em Elvas.



Segundo a Rádio Elvas, as autoridades foram chamadas ao local devido ao excesso de ruído que alguns moradores do Bairro de São Pedro faziam durante a noite 23 de dezembro.





Os agentes da PSP de Elvas tentavam terminar com o barulho, quando uma das novas viaturas foi vandalizada com vários riscos e pneus furados.