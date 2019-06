Carro em chamas em incêndio florestal em Samora Correia

Um incêndio florestal deflagrou durante a tarde desta sexta-feira na EN 118, em Samora Correia.Na sequência do incêndio um carro, que estaria junto à berma da estrada, terá ardido.Segundo informações do CDOS de Santarém, o alerta foi dado às 14h45. No local estiveram 33 operacionais, apoiados por seis viaturas e um meio aéreo.Não há registo de feridos.