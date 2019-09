Uma carrinha com três ocupantes despistou-se este sábado na localidade de Barras, Tábua, e incendiou-se em seguida, depois de se ter imobilizado fora da estrada. As chamas acabaram por se alastrar ao pinhal envolvente.



Os ocupantes conseguiram sair do veículo em chamas, embora dois deles, de 24 e 42 anos, tenham sofrido ferimentos que obrigaram a tratamento hospitalar. No local estiveram 14 operacionais apoiados por quatro viaturas.

