Um carro incendiou-se este sábado na A1, na zona da Azambuja.



Segundo fonte oficial dos Bombeiros de Alenquer, mobilizados para o local, o alerta foi dado às 11h22.





Fonte do Destacamento de Trânsito do Carregado disse aoque as causas do fogo são ainda desconhecidas. Não há feridos a registar.Foram mobilizados para o combate às chamas um total de nove operacionais, apoiados por três viaturas.