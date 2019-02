Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Camião em chamas no IC9 na Batalha

Incidente condicionou trânsito no sentido Fátima-Leiria.

12.02.19

Um camião de transporte de areia incendiou-se esta terça-feira a meio da manhã no IC9 entre Fátima e a Batalha.



O alerta foi dado pelas 10h16 e o fogo ainda está a ser combatido pelos bombeiros da Batalha.



O trânsito está condicionado no sentido Fátima-Leiria. Não há vítimas a registar.



No local estão nove operacionais apoiados por três viaturas entre bombeiros da Batalha e GNR.