Um automóvel incendiou-se e foi totalmente consumido pelas chamas, esta manhã de domingo, na A1 sentido Lisboa - Porto. O passageiro escapou ileso.No local estiveram 16 operacionais apoiados por quatro veículos dos Bombeiros Voluntários de Pernes, Alcanena e Santarém. O fogo foi extinto com o auxílio do carro de combate a incêndios de Pernes.O trânsito está muito condicionado, com as duas vias à direita cortadas. A circulação está a ser feita pela via da esquerda.