Saiu de casa em direção ao supermercado para comprar fruta, mas, pelo caminho, cruzou-se com uma mulher que o abordou com o pretexto de manterem relações sexuais. O idoso, de 88 anos, dirigiu-se, então, com a arguida para uma casa em ruínas, no centro de Santo Tirso. Quando estava a tirar a roupa, foi surpreendido por um homem que lhe exigiu a entrega imediata dos bens.