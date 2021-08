Casal burla hotéis em 5 mil euros em Albufeira

Um casal foi detido pela GNR por burlar as unidades hoteleiras onde ficou alojado durante as férias, em Albufeira, com comprovativos de pagamento falsos, num total superior a 5 mil euros.Segundo oapurou, o homem, de 40 anos, e a mulher, de 35, faziam reservas de alojamento em unidades hoteleiras do Algarve e depois apresentavam comprovativos de pagamento em PDF, alterados, com o objetivo de escapar aos respetivos pagamentos após a estadia.Quando os estabelecimentos se apercebiam que os documentos eram falsos já os suspeitos tinham fugido sem efetuar o pagamento das despesas. As burlas já duravam desde meados de julho.Segundo a GNR, pelo menos "três unidades hoteleiras locais foram burladas num valor total de mais de 5500 euros", mas podem haver mais. O homem e a mulher foram detidos e constituídos arguidos, enquanto aguardam por julgamento no Tribunal de Albufeira.