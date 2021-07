A Polícia Judiciária (PJ) do Porto deteve três indivíduos por burla qualificada, acesso ilegítimo, falsidade informática, burla e branqueamento através da aplicação bancária MB Way. Segundo a investigação, a atividade criminosa rendeu aos arguidos mais de 130 mil euros.





Através de uma abordagem fraudulenta, os arguidos acordavam com as vítimas uma transação comercial. Depois disso aproveitavam o desconhecimento e a boa-fé das vítimas para conseguirem as credenciais de acesso ao MB Way, que lhes permitia usar o cartão multibanco e a respectiva conta bancária.