Júlio Araújo, de 62 anos, e Helena Rita, de 49, ficaram impávidos e serenos, esta terça-feira, quando ouviram a juíza do Tribunal de Braga aplicar-lhes penas pesadas pela morte de uma reformada com quem ambos mantinham uma relação amorosa: o arguido foi condenado a 18 anos e oito meses de cadeia, enquanto a companheira foi sentenciada com 17 anos e seis meses de prisão.