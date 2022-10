Casal de idosos ferido em queda de dois metros em Coimbra

Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. O casal sofreu fraturas múltiplas e escoriações nos membros e na cabeça, tendo a mulher sido considerada ferida ligeira e o homem ferido grave.



No local estiveram 22 operacionais acompanhados por oito viaturas. Os operacionais pertenciam aos bombeiros Voluntários e aos bombeiros Sapadores de Coimbra bem como aos bombeiros Municipais da Lousã e à GNR de Coimbra.

Um homem de 79 anos e uma mulher de 77 anos ficaram feridos na sequência de uma queda de cerca de 2 metros.O casal estava a cuidar do jardim de casa, em Conraria, no distrito de Coimbra, quando ocorreu o acidente.Os idosos foram assistidos e estabilizados no local por uma equipa do INEM e depois transportados para o