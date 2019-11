Um casal, de 40 e 50 anos, ficou esta quarta-feira à noite desalojado após um incêndio que deflagrou na sua habitação em Passos, Oliveira de Azeméis.Segundo o que oconseguiu apurar, o fogo deflagrou no quarto do casal que vai agora ficar em casa de familiares.O alerta foi dado às 22h47. São ainda desconhecidas as causas o incêndio.Para o local foram mobilizados 11 operacionais, apoiados por quatro viaturas dos bombeiros de Fajões e da GNR.