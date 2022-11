Casal detido com armas em carro roubado no Porto

Um homem, de 46 anos, e uma mulher, de 30, foram detidos pela PSP, esta terça-feira, no Porto, quando descarregavam dezenas de artigos furtados de um carro que tinha sido roubado a duas jovens, no sábado, com recurso a arma de fogo e arma branca, na rua da Pasteleira, na mesma cidade. O casal já tem mais de 50 processos por furtos e crimes contra o património, apenas na área de intervenção da PSP.

Os dois suspeitos foram detidos esta manhã, na rua de Sobreiras. Entre o material furtado, estavam 57 biquinis, oito fatos de banho, vários vestidos, roupa interior feminina, produtos de beleza, óculos de sol, carteiras, calçado, tabaco, telemóveis e equipamentos eletrónicos, além de chaves falsas e ferramentas. Todos os artigos foram apreendidos e o casal detido pela Brigada de Fiscalização Policial da 2ª Divisão (Aldoar). Ambos serão presentes amanhã a primeiro interrogatório judicial. O automóvel, um Toyota Corola, será restituído às vítimas de roubo violento.

Ao que o CM conseguiu apurar, o casal tem uma área de atuação criminosa que vai desde a Póvoa de Varzim a Santa Maria da Feira e atua de forma idêntica: a mulher furta material e o homem está numa viatura à espera para ambos fugirem após o furto. A mulher será visada em cerca de 55 processos de crimes contra o património e o homem em cerca de 60 casos. Sob ele havia também um mandado de detenção para ser conduzido a tribunal.