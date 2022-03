Casal detido com mais de 500 doses de estupefacientes em Celorico da Beira

A GNR deteve um homem e uma mulher, com 34 anos, por alegado tráfico de estupefacientes, que estavam na posse de 519 doses de haxixe, em Celorico da Beira, no distrito da Guarda, foi hesta sexta-feira anunciado.

Segundo o Comando Territorial da GNR da Guarda, os suspeitos foram detidos, na quinta-feira, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da Guarda, com o apoio de militares do Posto Territorial de Celorico da Beira.

"No seguimento de uma ação de fiscalização de trânsito, os militares da Guarda abordaram uma viatura, tendo constatado que os suspeitos estavam na posse de diversos produtos estupefacientes", motivo que levou à sua detenção em flagrante delito, refere a fonte em comunicado hoje enviado à agência Lusa.

De acordo com a nota, no decorrer da ação, os militares apreenderam aos suspeitos 519 doses de haxixe, seis doses de canábis, 540 euros em dinheiro e uma balança de precisão.

A GNR adianta que os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial da Guarda.