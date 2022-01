A estratégia era sempre a mesma. Abordavam as vítimas - idosos - na via pública, pediam que lhes mostrassem as peças de ouro para fotografar e fugiam com os artigos. Nos casos em que as vítimas resistiam, o casal - ele com 44 anos e ela com 36 - partia para a violência física, acabando por roubar os objetos.











Os vendedores ambulantes acabaram detidos pela PSP na quarta-feira, após o furto de um fio de ouro e um anel em ouro e prata a uma idosa, em Vila do Conde. O casal, de S. Pedro da Cova, Gondomar, dirigiu-se depois a uma ourivesaria, em Ermesinde, onde vendeu os artigos. O ourives foi constituído arguido pelo crime de recetação. Os objetos foram devolvidos à vítima.