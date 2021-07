Prisão preventiva para suspeito de roubos e assaltos em Gondomar e Valongo

Um homem de 30 anos, detido pela GNR por roubos na via pública e furtos qualificados, em Gondomar e Valongo, ficou em prisão preventiva. O comparsa, de 22 anos, saiu em liberdade após ter sido presente a primeiro interrogatório.

Segundo a GNR, os dois suspeitos foram detidos em flagrante, pelo Núcleo de Investigação Criminal de Vila Nova de Gaia, após um roubo a uma mulher de 72 anos, em Baguim do Monte, Gondomar, na segunda-feira. "Os detidos atuavam em razão da vulnerabilidade das idades das vítimas, sendo que as mesmas eram abordadas com o intuito de fornecerem informações acerca de casas para alugar, permitindo desta forma uma aproximação que permitia o roubo por esticão de artigos em ouro, bem como a entrada nas residências", explicou a GNR.

No seguimento da ação policial, foi possível recuperar 795 euros em dinheiro e as peças em ouro roubadas, que foram entregues aos seus legítimos proprietários, bem como na apreensão de um telemóvel e da viatura utilizada nos ilícitos criminais. Um homem de 62 anos, comerciante, foi identificado por recetação do ouro roubado.