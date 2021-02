Dois detidos por assaltos a onze casas em Bragança

Um homem e uma mulher foram detidos por suspeita de furtos em residências, indicou este sábado a GNR de Bragança, que recuperou os móveis e eletrodomésticos que o casal alegadamente roubou.

A mulher de 20 anos e o homem de 32 terão assaltado onze casas nos últimos sete meses no concelho de Mogadouro, onde foram detidos na sexta-feira, e também nos de Miranda do Douro e Vimioso, no distrito de Bragança.

Na sexta-feira, os militares do Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Miranda do Douro fizeram buscas na casa onde o casal vivia e, num anexo, encontraram móveis, eletrodomésticos e loiça de casa de banho.

A GNR destaca, entre os artigos que terão sido furtados, uma máquina de lavar, vários móveis, artigos de cozinha, uma televisão, um sofá, prateleiras metálicas, um lavatório de casa de banho, uma cama e um telemóvel.

Os artigos recuperados serão agora entregues aos proprietários, acrescenta a GNR em comunicado.